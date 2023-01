Hertha BSC-Wolfsburg martedì 24 gennaio 2023 ore 20 | 30 | formazioni ufficiali | quote | pronostici

Leggi su infobetting

(Di lunedì 23 gennaio 2023) Un inizio dicon il botto per il, che travolge in casa il Friburgo e alza la voce per un piazzamento tra le prime 4 in classifica: un risultato che fa rumore e sancisce il ritorno nelle sfere alte della Bundesliga di una nobile decaduta. La gara di oggi contro l’Herta BSC si preannuncia quanto mai impegnativa per InfoBetting: Scommesse Sportive e