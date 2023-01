Harry e William | la verità nelle foto | ' Non si sopportano | i loro sorrisi sono sempre stati falsi'

(Di lunedì 23 gennaio 2023) 'Il principee il principenon hanno mai finto di essere ai ferri corti. Certo, davanti alle telecamere era necessario mantenere un tono e quindi comportarsi in maniera 'regale', ma i ...

La Stampa

... l'aneddoto natalizio: l'ultimo regalo della Regina Elisabetta finito dritto nella spazzatura L'analisi dell'esperta Judi James ha notato che il comportamento diè completamente ...Sempreche camminano dietro ai cavalli attaccati all'affusto di cannone che trasporta una donna che ha amato tanto. Questa volta sua nonna, la Regina Elisabetta II . Ma le ultimissime ... Harry mostra in diretta tv la catenina che gli ha strappato William: “Guardate che ha combinato mio fratello,… «Il principe Harry e il principe William non hanno mai finto di essere ai ferri corti. Certo, davanti alle telecamere era necessario mantenere un tono e quindi comportarsi in ...Le dichiarazioni di Harry relative alla sua carriera nell'esercito sarebbero state smentite da un istruttore. L'episodio finito sotto la lente d'ingrandimento riguarda il suo volo ...