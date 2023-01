Harley Quinn | parolacce e atti sessuali nel trailer dello speciale di San Valentino

(Di lunedì 23 gennaio 2023)e Poison Ivy saranno protagoniste di unodella serie animata per adulti, realizzato appositamente per San. Arriverà il 9 febbraio su HBO Max lodi Sandi, serie animata per adulti che vede Kaley Cuoco (star di The Big Bang Theory) prestare la voce al noto personaggio dei fumetti DC. Lomanterrà il tono irriverente e Rated R della serie originale, promettendo profanità e. Nelvediamoe Ivy intente a compiere un rapporto sessuale così potente da dare il via a un incantesimo che spinge tutti i cittadini a recarsi per strada e spogliarsi dei propri vestiti. Questa la ...

