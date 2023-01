Haller torna in campo dopo il tumore | il retroscena negli spogliatoi raccontato da Terzic VIDEO

Agenzia ANSA

Applausi scroscianti per l'attaccante del Borussia Dortmund, Sébastien Haller, rientrato in campo dopo essere stato operato per un cancro ai testicoli. I gialloneri hanno battuto oggi per 4-3 l'Augusta in una partita molto combattuta. L'ex centravanti dell'Ajax è entrato in campo al 61', accolto da cori e applausi scroscianti.