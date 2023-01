Guida TV | programmi di stasera | lunedì 23 gennaio 2023

(Di lunedì 23 gennaio 2023)aitv della prima serata di oggi,23.1., dei principali canali della tv generalista e del digitale terrestre. RAI1 Black Out – Vite sospese Fiction RAI2 Boss in Incognito Docureality RAI3 Report Attualità RETE4 Quarta Repubblica Film CANALE5 Grande Fratello VIP Reality Show ITALIA1 Fast & Furious 7 Film LA7 Lo Hobbit – La battaglia delle cinque armate Film REALTIME Dr. Pimple Popper: la dottoressa schiacciabrufoli Docureality CIELO Resistance Film TV8 13 Hours – The secret soldiers of Benghazi Film NOVE Ex Film first appeared on Ascolti Tv Blog.

