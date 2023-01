Guerra quasi reale | Lavrov minaccia l' Europa e la Germania scappa

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 23 gennaio 2023) No, la Russia non ha gradito la fornitura di tank Leopard sbloccata dall'ok della. Il conflitto, infatti, potrebbe entrare in una nuova fase. E la conferma arriva dalle parole dei Sergeij, ministro degli Esteri, il quale in conferenza stampa dal Sudafrica, così come riferito da Ria Novosti, ha affermato: "Ladella Russia con l'Occidente non è più ibrida, ma". Parole minacciose che la dicono lunga sulla percezione e le possibili volontà di Vladimir Putin. Dunque, ecco l'intervento di Dmitri Peskov, portavoce del Cremlino, citato dall'agenzia Interfax: "I Paesi europei che contribuiscono direttamente o indirettamente a inondare l'Ucraina di armi, ne sono responsabili, e a pagare per questo pseudo-sostegno sarà il popolo ucraino". Così Peskov rispondendo a una domanda ...