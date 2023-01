Guerra in Ucraina | Mosca | “Schiacceremo le armi fornite dall’Occidente al regime di Kiev”

(Di lunedì 23 gennaio 2023)– Leche i Paesi occidentali stanno fornendo al “” ucraino “saranno schiacciate dalle forze armate della Federazione Russa”. Lo ha dichiarato il vice ministro degli Esteri russo, Sergey Ryabkov, citato dall’agenzia di stampa Tass. “Gli oppositori della Russia continuano ad alzare la posta in gioco, ma – come affermato con assoluta fermezza e fiducia da parte nostra in più di un’occasione – gli obiettivi dell’operazione militare speciale saranno comunque raggiunti e tutto questo equipaggiamento militare, che sta arrivando inda varie parti a ritmi crescenti, sarà letteralmente schiacciato”, ha affermato il vice ministro. (fonte Adnkronos)

