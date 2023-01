Guendalina Tavassi | davanzale tutto scoperto | scollatura senza fine | fans in fibrillazione – FOTO

361 Magazine

... mentre si trovava a giocare a biliardo insieme a Luca Onestini, Andrea Maestrelli ed Edoardo, ha esclamato : 'Tira, se non fai buca sei d*wn' . Va detto che il fratello diavrebbe ...... 'Il vino non ve lo diamo' Nelle scorse ore Edoardoha esagerato nei confronti di Oriana ... L'atteggiamento del fratello della nota influencernon è stato gradito dal pubblico da casa,... Guendalina Tavassi pronta per una nuova avventura: l'annuncio Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...Sempre molto attiva sui social, Guendalina Tavassi si mostra in una versione inedita: guardate come ha trasformato il suo look!