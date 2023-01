Gubetti replica a Uniti per Cerveteri | nessuna fredda burocrazia | ma solo pieno rispetto delle regole

(Di lunedì 23 gennaio 2023)", ma. Leggo con stupore il comunicato del Gruppo di "per", il quale denuncia un possibile ostruzionismo da parte del Comune diall'attività di pulizia volontaria del Centro Storico ...

TerzoBinario.it

Nessuna "fredda burocrazia", ma rispetto delle regole. Leggo con stupore il comunicato del Gruppo di "Uniti per Cerveteri", il quale denuncia un possibile ostruzionismo da parte del Comune di ...Sabato 15 ottobre si, con uno spettacolo davvero emozionante: a 30anni dal loro barbaro ... Elena, Sindaco di Cerveteri , dal proprio profilo Facebook Gubetti replica a “Uniti per Cerveteri”: nessuna fredda burocrazia ... Il Sindaco di Cerveteri risponde alla nota del gruppo ‘Uniti per Cerveteri’ che ha tacciato l’Amministrazione di aver ostacolato l’iniziativa di pulizia del Centro Storico Nessuna “fredda burocrazia”, ...