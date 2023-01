Gruppo Wagner | think tank Usa | “Tramonto della stella Prigozhin”

(Di lunedì 23 gennaio 2023) (Adnkronos) – Ladel capo dei mercenari, Yevgeny, “sta tramontando a causa del fallimentosua promessa di catturare Bakhmut”. Ilamericano Institute for the Study of the War pubblica oggi un’ampia analisi sulla caduta didalle grazie del presidente russo Vladimir Putin, sottolineando come la sua marginalizzazione a vantaggio dell’esercito regolare riduca il rischio di “escalation irrazionali”. Putin, ricostruisce l’Isw, aveva dato una chance ae al suo alleato, il generale Sergey Surovikin. Ma il primo non ha preso Bakhmut e la campagna di bombardamenti delle infrastrutture civili ucraine decisa dal secondo “ha ottenuto poco” e consumato “gran parte dei rimanenti ...

... dicendosi pronto a "parlare della sua esperienza nelalle persone che indagano sui crimini di guerra". L'uomo aveva raccontato di aver combattuto in Ucraina per laper quattro ...La stella del capo dei mercenari della, Yevgeny Prigozhin, 'sta tramontando a causa del fallimento della sua promessa di catturare Bakhmut'. Il think tank americano Institute for the Study of the War pubblica oggi un'ampia analisi ... Gruppo Wagner nel mirino degli Usa. "50mila uomini in Ucraina, armi dalla Corea del Nord" «Violazioni delle norme di sicurezza» ha spiegato il suo avvocato. L'ex comandante era giunto il 13 gennaio nel Paese scandinavo.L'ex comandante del gruppo paramilitare russo Wagner Andrei Medvedev, fuggito in Norvegia dieci giorni fa, è stato arrestato dalla polizia del Paese scandinavo in base alla legge sull'immigrazione.