Grignani | a Sanremo la canzone per il padre | cos' è successo tra i due

Corriere della Sera

Però anche gareggiare aalimenta aspettative. 'Perché Postare una storia su Instagram, ... Dimartino : 'Mi piace, un personaggio che cattura'. Colapesce : 'Madame e Coma_Cose', Finito ...Gianlucaè uno degli artisti più attesi sul palco del Festival di2023 e, a pochi giorni dall'inizio della gara, il cantante ha svelato qualcosa sul testo del brano che presenterà sul palco. ... Gianluca Grignani a Sanremo: «Una canzone per mio papà: ha sbagliato ma oggi mi manca» Il cantautore si è raccontato in una lunga intervista, spiegando come è nata l’ispirazione del toccante brano che porta in gara al Festival ...Torna dopo 8 anni in gara sul palco dell'Ariston Gianluca Grignani e lo fa con un brano che è un pugno allo stomaco. “Quando ti manca il fiato" è ...