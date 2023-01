(Di lunedì 23 gennaio 2023) Le innumerevoli truffe online si concretizzano in questi giorni in una serie di mail con intestazione dei “Carabinieri” inviate adi, che le hanno segnalate, tra gli altri, alla...

Gazzetta del Sud

Le innumerevoli truffe online si concretizzano in questi giorni in una serie di mail con intestazione dei "Carabinieri" inviate a migliaia di messinesi , che le hanno segnalate, tra gli altri, alla ...Ora dovrà rispondere die probabilmente non guiderà a lungo. Gravi accuse di reati sessuali, la nuova truffa tramite email a migliaia di messinesi window.TursiopeQueue = window.TursiopeQueue|| []; window.TursiopeQueue.push (function (DH5) { /** base init **/ var player = new DH5 (document.getElementById ('ym-d3b2bf97-1bab-adae-9a04-cddc24fe3e ...Il deputato Francesco Emilio Borrelli punta il dito contro l'amministrazione comunale, responsabile a suo dire del degrado: "Il Comune qui ha la totale gestione" ...