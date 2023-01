Grassani | 'Penalizzazioni più pesanti alla Juve per gli stipendi Indagine Osimhen? Ecco perché conta meno'

IlNapolista

L'avvocato Mattia, intervenuto nel corso della trasmissione 'La politica nel pallone' in onda su Rai Gr ... solamente nel 2006 a Calciopoli furono erogatepiù afflittive di ...Da quanto filtra, sarebbe pronto a chiedere altre. Sullo sfondo c'è sempre l'udienza ... Ieri il tema è stato affrontato anche dall'avvocato, in un'intervista al Messaggero. " Si ... Grassani: «La Juventus rischia ulteriori penalizzazioni per gli ... Caso plusvalenze, l'incubo per la Juventus non sembra essere ancora finito. I 15 punti di penalizzazione sembrano solo l'inizio per la ...(Adnkronos) - "La giustizia sportiva si è già occupata di questo caso archiviando e respingendo le accuse. Eventuali nuove prove non ne conosciamo. In qualsiasi caso è tutto in fase embrionale". L'avv ...