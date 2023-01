(Di lunedì 23 gennaio 2023) L’avvocato Mattiaha parlato delsu Victor, scattata a Napoli in seguito ad una rogatoria chiesta dalla procura francese. Il legale che difende la SSCN Napoli ha parlato della vicenda plusvalenze.a ‘La Politica nel Paollone’ ha detto: “La giustizia sportiva si è già occupata di questo caso, respingendo il deferimento. Non conosciamo eventuali nuove prove che potrebbero emergere dalla Procura di Napoli”. Poi ha spiegato comela vicendain Campania: “La richiesta è nata da una rogatoria che la procura francese ha richiesto poiché all’interno delerano state riscontrate dellemolto importanti“. Poiaggiunge: “In quel contesto sono stati chiesti atti dalla ...

napolipiu.com

'La penalizzazione di - 15 alla Juventus non se l'aspettava nessuno - ha detto in radio Mattia- Nell'ambito della Serie A non si vedeva una penalizzazioneimportante dai tempi di ...Commenta per primo Intervistato da Gr - Parlamento l'avvocato del Napoli , Mattia, è tornato a parlare della penalizzazione subita dalla Juventus per il caso plusvalenze e ...importante ... Grassani: “Così nasce l’indagine su Osimhen. Irregolarità pesanti per il Lille”