Grande Fratello Vip | Sonia Bruganelli e quel commento inaspettato a Giulia Salemi

I due vip decidono di confrontarsi nuovamente per chiarire le loro posizioni Nella Casa del 'Vip' continuano i faccia a faccia tra le coppie. Luca Onestini e Nikita decidono nuovamente di parlare per chiarire la loro complicata situazione. L'influencer non ha dubbi e resta ...C'è un clima di tensione all'interno della Casa del, Edoardo Donnamaria E Alberto De Pisis hanno avuto una accesa discussione nel cortiletto della casa per un gesto non molto gradito. A infastidire Edoardo è stato un piatto gettato con ... Gf Vip, Antonella Fiordelisi ha un ritardo e chiede un test di gravidanza: "Lo facciamo tutti i giorni" Nella Casa del "Grande Fratello Vip" continuano i faccia a faccia tra le coppie. Luca Onestini e Nikita decidono nuovamente di parlare per chiarire la loro complicata situazione. L'influencer non ha d ...Dopo l'esperienza al Grande Fratello Vip, Pamela Prati pubblica il suo nuovo singolo "Diva": ecco il video e il testo della canzone ...