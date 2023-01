Governo | Meloni lascia Algeri | in volo verso Roma

la Repubblica

Corollario: bene ha fatto il premier Giorgiaa recarsi in Algeria per il suo primo vertice bilaterale. Altrettato lodevole, quanto evocativo, scegliere di denominare la strategia del...Eppure all'indomani dell'approvazione furono in tanti, Giorgiain testa, ad intestarsi il ...i primi effetti dell'accordo europeo sul price cap raggiunto nei giorni scorsi e per cui il... Balneari, nuova tegola sul governo: Meloni non vuole lo scontro con l'Europa e frena i suoi, Forza Italia e L… Alla fine i benzinai scelgono la linea dura, contro i provvedimenti assurdi imposti dal Governo Meloni. Da domani, martedì 24 gennaio alle ore 19, su rete ordinaria, mentre dalle 22 sulla rete autostr ..."L'Algeria è un partner affidabile e di rilievo strategico". Il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni ha incontrato ad Algeri il presidente algerino, Abdelmadjid Tebboune. Il governo, ha aggiunto M ...