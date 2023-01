Golf | PGA Tour | Jon Rahm trionfa anche nel “The American Express”

(Di lunedì 23 gennaio 2023) Il “The”, appuntamento del PGAdi, va a Jon, che dopo averto alle Hawaii può già festeggiare il secondo titolo del 2023. A La Quinta ha superato di un colpo l’o Davis Thompson, 2/o con 262 (-26) davanti ai suoi connazionali Xander Schauffele e Chris Kirk, entrambi 3/i con 263 (-25). Occasione sprecata per Scottie Scheffler, che chiude in 11esima posizione e non riesce a superare nella classifica mondiale McIlroy. “Tutto quello che posso dire è che sono felicissimo, per come sto giocando e per quanto sto vincendo. E’ vero che ho gli stessi titoli di Ballesteros sul PGA, ma lui vinse cinque Major, tra cui tre volte il The Masters e due il The Open. Mentre io attualmente ho conquistato un solo evento ...

