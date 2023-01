Gli ultimi sondaggi | le intenzioni di voto

(Di lunedì 23 gennaio 2023) Glidi politica sulledidegli italiani raccontano il rafforzamento della coalizione di centrodestra al governo mentre all'opposizione se il M5S continua la sua crescita, seppur lieve, è ormai pesante il crollo del Partito Democratico sceso sotto la soglia psicologica del 15%. Ma soprattutto è da notare il nuovo record di FdI sopra il 31%. Importanti anche le rilevazioni in vista delle prossime elezioni regionali, in Lombardia e Lazio, dal forte valore politico nazionale. Questo l'ultimoo legato al Lazio: - Francesco Rocca (centrodestra): 45,1%- Alessio d’Amato (centrosinistra): 36%- Donatella Bianchi (Movimento 5 Stelle): 15,3% Questo quello per la Lombardia (Winpoll) - Attilio Fontana (centrodestra): 41,3% - Letizia Moratti (Az/Iv): 27,6% - Pierfrancesco ...

Agenzia ANSA

Dueobiettivi. Il primo è alla luce del sole: migliorare le condizioni economiche e sociali del ... Nella partita energetica la premier, che oggi incontrerà Abdelmadjid Tebboune (neglidue ...... meglio conosciuto per essere dietro interessanti produzioni indipendenti deglianni, tra la ... dandogli il loro valore, sia al rapporto umano in relazione con se stessi e conaltri. ' ... Lollobrigida, l'assistente a Domenica in: 'Gli ultimi anni un incubo' “Una come me ritiene che tra qualche anno” sulla Shoah “ci sarà una riga tra i libri di storia e poi più neanche quella”. Lo ha detto Liliana Segre alla presentazione delle iniziative per la Giornata ...Secondo i dati del Ministero del Lavoro, continua ad aumentare il numero delle persone che decide di licenziarsi.