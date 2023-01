Gli ultimi sondaggi | le intenzioni di voto

(Di lunedì 23 gennaio 2023) Glidi politica sulledidegli italiani raccontano il rafforzamento della coalizione di centrodestra al governo mentre all'opposizione se il M5S continua la sua crescita, seppur lieve, è ormai pesante il crollo del Partito Democratico sceso sotto la soglia psicologica del 15%. Ma soprattutto è da notare il nuovo record di FdI sopra il 31%. Importanti anche le rilevazioni in vista delle prossime elezioni regionali, in Lombardia e Lazio, dal forte valore politico nazionale. Questo l'ultimoo legato al Lazio: - Francesco Rocca (centrodestra): 45,1%- Alessio d’Amato (centrosinistra): 36%- Donatella Bianchi (Movimento 5 Stelle): 15,3% Questo quello per la Lombardia (Winpoll) - Attilio Fontana (centrodestra): 41,3% - Letizia Moratti (Az/Iv): 27,6% - Pierfrancesco ...

Agenzia ANSA

...del diabete gestazionale e della mortalità materna durante la gravidanza è una cosa rara ma... c'è un reale aumento di tutti i rischi, compresa la morte in utero , soprattutto negli15 ...Nei giorni a seguire, come confermanoaggiornamenti, continuerà a insistere una circolazione depressionaria che richiamerà venti freddi nordorientali. In questo contesto ci saranno ... Lollobrigida, l'assistente a Domenica in: 'Gli ultimi anni un incubo' di Francesco Canepa e Balazs Koranyi FRANCOFORTE (Reuters) - I segnali politici lanciati dalla Banca Centrale Europea non sembrano più convincere gli investitori, sia che si tratti di aumentare le lor ...Per quanto riguarda la pubblicità, noi e terze parti selezionate, potremmo utilizzare dati di geolocalizzazione precisi e l'identificazione attraverso la scansione del dispositivo, al fine di archivia ...