Gli Opta Facts della sfida tra Inter e Empoli

Leggi su seriea24

(Di lunedì 23 gennaio 2023) : L’è la squadra che ha battuto più volte l’in Serie A: 22 successi nerazzurri, tre pareggi e altrettante vittorie toscane. L’ha vinto tutte le ultime nove gare di Serie A contro l’, con un punteggio aggregato di 20-7; in generale, l’ultimo successoformazione toscana contro i nerazzurri risale al 30 aprile 2006, 1-0 con un’autorete di Marco Materazzi. Nove vittorie di fila nelle ultime nove per l’contro l’in Serie A: è la striscia aperta più lunga dei nerazzurri nel massimo campionato. L’è rimasto imbattuto in tre degli ultimi cinque precedenti di Serie A contro l’giocati a gennaio, grazie a un successo per 1-0 nel 2004 e due pareggi, rispettivamente nel 1998 e nel 2015. Il 2-0 ...