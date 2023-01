Gli italiani non mollano | fiducia nel futuro nonostante guerra | rincari e Covid

Leggi su iltempo

(Di lunedì 23 gennaio 2023) Glinonla crisi sanitaria legata alla pandemia di(che ha fermato il Paese per due anni), l'attuale caro bollette, l'aumento del prezzo dei carburanti, l'inflazione, i tassi alle stelle e unain corso, i cittadini continuano a guardare alcon un notevole grado speranza. L'indice dielaborato dall'istituto Piepoli per Udicon, l'Unione per la difesa dei consumatori, segna infatti, in una scala da uno a 100 il valore di 42,6. Insomma il sentiment positivo degliè al 42%, un valore considerato mediano, che rende l'idea di un'Italia meno pessimista e stremata di quanto ci si attendesse, e di persone che guardano alcon una quota dinon ...