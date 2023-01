Gli insegnanti italiani sono tra i meno pagati d' Europa

(Di lunedì 23 gennaio 2023) AGI - Gliguadagnanodei colleghi dell'Ue e, a parità di titolo di studio, il loro stipendio registra comunque un divario rispetto a quello degli altri dipendenti della pubblica amministrazione. Emerge dai dati pubblicati nel rapporto 'Education at a Glance 2022' a cura dell'Ocse e dal rapporto semestrale Aran sulle retribuzioni dei pubblici dipendenti. Risulta che in Italia un docente di scuola superiore guadagna il 22% inrispetto a un lavoratore di un altro settore con lo stesso titolo universitario, circa 350 euro inal mese. Le cose non migliorano ampliando l'orizzonte geografico. Un insegnante italiano riceve a fine mesedella metà di un suo collega tedesco. I docentidella primariaquelli ...

