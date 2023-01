Givova Scafati | sconfitta contro Tortona alla prima di ritorno

Sportando

Così come nella gara di andata giocata circa un mese fa, anche nello scontro di ritorno a campi invertiti è la Bertram Yatchs Tortona ad avere la meglio sulla, superata 79 - 74 al PalaEnergica Paolo Ferraris di casale Monferrato. La prima giornata del turno di ritorno coincide così con la terza sconfitta consecutiva della compagine dell'Agro,...Bertram Derthona -79 - 74 (21 - 13, 39 - 34, 65 - 51) Tabellini: Derthona: Christon 13, Mortellaro ne, Candi 5, Tavernelli 8, Filloy 17, Severini 3, Harper 7, Daum 6, Cain 4, Radoevi ... Givova Scafati, ufficiale l'ingaggio del play Clevin Hannah