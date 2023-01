Giustizia | Meloni | piena fiducia in Nordio | la riforma è priorità

Ha la mia piena fiducia, il tema dellaè uno dei principali e credo che quello con Nordio sarà uno dei primissimi". Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia, parlando con i ......della premier Giorgiacon il presidente egiziano. Per l' Egitto , nonostante le parole, la vicenda è stata chiusa definitivamente, come scritto in un documento del ministero della...Algeri, 23 gen. (askanews) - 'Ho chiesto a tutti i ministri un cronoprogramma: sicuramente il tema della riforma della giustizia è fondamentale.'Nordio non è uomo da retropensieri, è stato male interpretato'. L'avvocato che ha difeso Giorgia Meloni e Sottosegretario alla Giustizia, Andrea Delmastro, è tra i protagonisti della tensione che sta ...