Giustizia | Berlusconi “Pieno sostegno a Nordio | riforme per cittadini”

Leggi su iltempo

(Di lunedì 23 gennaio 2023) ROMA (ITALPRESS) – “Dopo molto tempo, l'Italia ha un ministro delladi cultura liberale e garantista, una cultura profondamente affine alla nostra. Questa è una buona notizia per il Paese, per il Governo, per tutti gli italiani, di tutte le parti politiche. Noi di Forza Italia sosterremo l'azione del ministrocon assoluta convinzione”. Così in un video postato sui social il presidente di Forza Italia, Silvio“Laitaliana ha bisogno urgente di essere riformata e il nostro ministro ha dimostrato di voler lavorare seriamente per questo obiettivo. Una riforma – osserva – che renda più efficiente il sistema, assolutamente più rapidi i tempi dei processi, come ci chiede anche l'Europa, ma anche una riforma che allarghi e consolidi le garanzie per tutti i.Il ...