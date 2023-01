Giuseppe Ungaretti compone la poesia “Mattina”

(Di lunedì 23 gennaio 2023) Il 26 Gennaio 1917 il poetacompose la”, uno dei più grandi capolavori della letteratura italiana. Posta nella sezione “Naufragi”, fa parte della raccolta poetica “L’Allegria”. Il suo primo titolo fu “Cielo e mare”, scritta mentresi trovava a Santa Maria a Longa, sul fronte del Carso durante il Primo Conflitto Mondiale. : approfondimento M’illumino/ d’immenso.Due parole principali, due tuoni impetuosi di ingente significato posti su foglio a voler espletare l’intima volontà di rivelare la bellezza di una esperienza gioiosa, come fosse una condizione di beatitudine. Una vera e propria illuminazione, un voler dire “si” alla vita, la contemplazione del senso di vastità dell’universo. In tal modo, ...

