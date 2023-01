(Di lunedì 23 gennaio 2023) Olivier, attaccante del, ha parlato a 'Canal Plus' anche del suo futuro in rossonero. Il suo contratto scadrà il 30 giugno

Pianeta Milan

2 Lunga intervista di Olivier, attaccante del Milan, a Canal Football Club. Tanti gli argomenti trattati, a partire dalla ... che significa molto per me,prendermi del tempo prima di ...Commenta per primo Oliviertorna a parlare dei Mondiali in Qatar e della sconfitta in finale della sua Francia contro l'Argentina. L'attaccante del Milan ha spiegato a Canal+ : 'Sono andato avanti, sono tornato a Milano ... Giroud: “Voglio rinnovare con il Milan e continuare a vincere trofei” Olivier Giroud ha parlato del suo futuro nel corso di una intervista rilasciata al francese Canal Football Club: "Voglio rinnovare con il Milan - ha detto -. Sto parlando con la società, se c'è la pos ...Olivier Giroud ha parlato del suo futuro nel corso di una intervista rilasciata al francese Canal Football Club: "Voglio rinnovare con il Milan - ...