(Di lunedì 23 gennaio 2023) Berlusconi lo sostiene per attaccare i magistrati e mettere in difficoltà Meloni. Salvini cerca la sponda delle toghe per il Csm. E in FdI c’è paura di perdere l’elettorato securitario. E intanto Conte pensa alla solita sfiducia individuale

L'HuffPost

Lo scontro al vertice del"B" di Prima Categoria è andato al Quiliano&Valleggia , che ha fatto bottino pieno grazie al goal di Magnani intorno'ora di gioco. Ora, il Pra' FC si trova a sei punti dal primo posto, ...... il Milan torna in campo per chiudere ildi andata in campionato. Nel posticipo che chiuderà il 19/o turno, domani sera i rossoneri saranno di scena'Olimpico contro una Lazio in piena ... Girone all'italiana. Tutte le partite sulla pelle di Nordio Il girone di ritorno di A2 continua a riservare sorprese. La Fortitudo Flats Service perde lo scontro diretto contro Cividale al PalaDozza e ottiene ...Poco più di 24 e anche la Lazio scenderà in campo per l'ultima gara del girone di andata del campionato di Serie A. Ad attendere i biancocelesti all'Olimpico ci sarà ...