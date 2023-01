Girone all' italiana Tutte le partite sulla pelle di Nordio

Leggi su huffingtonpost

(Di lunedì 23 gennaio 2023) Berlusconi lo sostiene per attaccare i magistrati e mettere in difficoltà Meloni. Salvini cerca la sponda delle toghe per il Csm. E in FdI c’è paura di perdere l’elettorato securitario. E intanto Conte pensa alla solita sfiducia individuale