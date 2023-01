Giro d' Italia della Csr | al via 11esima edizione ' Abitare il cambiamento'

(Di lunedì 23 gennaio 2023) Roma, 23 gen. (Adnkronos) - A pochi mesi dalla chiusura dell'2022 riparte, su iniziativa del SaloneCsr e dell'innovazione sociale, ild'Csr che come ogni anno ha l'obiettivo di valorizzare le esperienze concrete di imprese e territori, promuovere la culturasostenibilità, stimolare un'emulazione virtuosa. Le tappe in programma per il 2023 sono dieci e si terranno fra gennaio e maggio 2023: Torino, Messina, Savona, Udine, Roma, Napoli, Bologna, Padova, Trento, Ancona. Il Salone 2023 si concluderà con l'nazionale a Milano, dal 4 al 6 ottobre all'Università Bocconi. Ilinizia il suo viaggio il 25 gennaio 2023 nel capoluogo piemontese con un focus sull'importanzavalutazione ...

TUTTOBICIWEB.it

...quanto riguarda l'equipaggiamento militare la Francia non acquista 'praticamente nulla' dall'... E' un settore nel quale con la nostra divisione sviluppiamo ind'affari che arriva sopra i 400 ...... - si può contemporaneamente essere favorevoli a undi vite rispetto all'uso di trojan, ... E allora Se si vuole dar voce a questa terzariformatrice (a nostro avviso maggioritaria), è ... GIRO D'ITALIA. ALLARME PER LA VIA VERDE DANNEGGIATA ... Da nuovi studi è emerso che le emissioni di carbonio della foresta amazzonica superano la sua capacità di assorbirlo e immagazzinarlo ...Italia gas russo, un binomio destinato a sciogliersi a stretto giro. A confermarlo l'ENI, per bocca del proprio ad Claudio De Scalzi ...