Agenzia ANSA

"Le iniziative che possono venire da una vecchia come me a volte sono noiose per gli altri, questo lo capisco perfettamente - ha proseguito - , so cosa dice la gente deldella. La ...... ideato e scritto da Roly Kornblit e Gianfranco Scancarello e diretto da Francesco Fei, in esclusiva su Sky Documentaries in occasione deldella, il 27 gennaio alle 21.15, in ... Giorno Memoria: Segre, gente dice basta con questi ebrei - Lombardia GALLIPOLI - È partita alle prime luci del mattino la delegazione gallipolina del Treno della Memoria. Sei giovani, tra ragazze e ragazzi, ripercorrono in questi giorni le tappe della Memoria europea p ...Al mattino vedrà l’avvio l’edizione 2023 de “ La Scuola Va a Teatro ”, concerti al mattino per le scuole, e nel serale si svolgerà il terzo appuntamento per cittadinanza e turisti della stagione: “ Pe ...