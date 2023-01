Giornata educazione | PVF | libertà educativa | no ideologie a scuola

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 23 gennaio 2023). Pro Vita Famiglia: priorità ae nonelle scuole – «Investire nelle persone e dare priorità all’istruzione dei nostri figli – come recita lo slogan di quest’anno dellaMondiale dell’– significa – sottolinea Jacopo Coghe (nella foto) di Pro Vita Famiglia – investire sulla cultura, sulla crescita, sugli strumenti formativi e didattici da dare ai giovani e non propagandare l’ideologia gender, la Carriera Alias,sessuale e contenuti inappropriati ai bambini. «E’ inaccettabile che, in questi ultimi anni tanti soldi che avrebbero potuto essere investiti per migliorare l’offerta formativa, siano stati spesi per progetti che hanno spaccato l’alleanzatra ...