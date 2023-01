Giornata Educazione Pro Vita Famiglia | priorità a libertà educativa e no ideologie nelle scuole

(Di lunedì 23 gennaio 2023) (Adnkronos) – Roma, 23 gennaio 2023. «Investirepersone e dareall’istruzione dei nostri figli – come recita lo slogan di quest’anno dellaMondiale dell’– significa investire sulla cultura, sulla crescita, sugli strumenti formativi e didattici da dare ai giovani e non propagandare l’ideologia gender, la Carriera Alias,sessuale e contenuti inappropriati ai bambini. E’ inaccettabile che, in questi ultimi anni, tanti soldi che avrebbero potuto essere investiti per migliorare l’offerta formativa, siano stati spesi per progetti che hanno spaccato l’alleanzatra scuola e. Troppo spesso, infatti, associazioni sono entratesenza il consenso dei genitori per ...

Nazioni Unite

... ha scandito Zuppi ricordando che 'nel Messaggio per ladella Vita abbiamo sottolineato ... per i più deboli, per la coesione della società, per l'e il bene comune'. Ma, ha ammonito ...È talmente stimolante da aver innescato altre sfide, tra cui quella più green dellasenza ...due regioni si sono messe in contatto con Mec per capire come procedere nel cammino dell'... Messaggio SG Giornata Internazionale dell'Educazione In Friuli Venezia Giulia il progetto sperimentale che coinvolge già l’80% degli studenti di prima media (e l’anno prossimo arriverà in tutte le scuole). Coinvolti anche insegnanti e genitori ...(Adnkronos) - Roma, 23 gennaio 2023. «Investire nelle persone e dare priorità all’istruzione dei nostri figli - come recita lo slogan di quest’anno della Giornata Mondiale dell’Educazione - significa ...