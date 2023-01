Giornalista russa colpita dal mortaio mentre sta registrando un video a Soledar | il momento dell' esplosione

(Di lunedì 23 gennaio 2023) Stavauncon il suo cellulare quando un colpo diè esploso a pochi passi da lei colpendola con una scheggia. E' accaduto allaAnastasia Elsukova che stava raccontando le azioni militari del suo esercito, in particolare quelli del battaglione Wagner, nella zona di. Il colpo sordo e poi le urlaa donna che scappa alla ricerca di aiuto. Di lì a poco viene trasportata all'ospedale di Pervomaisk, a Lugansk, e poi in aereo a Mosca.

Adnkronos

La reporter ferita dall'artiglieria ucraina Larimane ferita e viene trasportata via tra urla di dolore. Anastasia Elsukova, come documentano i video diffusi sui social, è stata colpita dall'artiglieria ucraina nella zona di ...Stava registrando un video con il suo cellulare quando un colpo di mortaio è esploso a pochi passi da lei colpendola con una scheggia. E' accaduto allaAnastasia Elsukova che stava raccontando le azioni militari del suo esercito, in particolare quelli del battaglione Wagner, nella zona di Soledar. Il colpo sordo e poi le urla della ... Ucraina, giornalista russa colpita in diretta - Video Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...La giornalista russa Anastasia Elsukova, embeddata con il gruppo Wagner, a Soledar, in Ucraina, è stata ferita a un ginocchio da un colpo di artiglieria di ...