Giordano | «Osimhen è il più forte del campionato italiano»

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 23 gennaio 2023) Nel passato, Brunoè stato un grande bomber del Napoli. Oggi, al Corriere dello Sport, giudica la qualità del trascinatore della squadra, Victore la forza del club di Spalletti.– «Parliamo del calciatore più importante del, probabilmente – anzi sicuramente – il più. Decisivo come sa esserlo nessuno e sempre proiettato oltre». PARAGONI – «É diverso dagli altri, può indirizzare una partita con uno scatto. A Salerno, quasi rimanendo normale, ha segnato un gol, un altro gli è stato annullato per questione di centimetri, e per due volte Ochoa ha dovuto superarsi. A me queste statistiche sembra appartengano ad un attaccante fuori concorso». CLASSIFICA – «Il Napoli sta per riscrivere la Storia, senza se e senza ma. Sta dominando ...