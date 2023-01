Giocattoli pericolosi | maxi sequestro della Guardia di Finanza di Pescara

(Di lunedì 23 gennaio 2023)- Centinaia di migliaia dinon sicuri, arrivati negli scaffali di due negozi del pescarese da un deposito romano di prodotti cinesi contraffatti e venduti all'ingrosso sono stati sequestrati dalladidinell'ambito del piano d'azione "Stop Fake" che è servita per infliggere un importante risultato contro le frodi in commercio e le violazioni al Codice del consumo in materia di sicurezza prodotti, marcatura CE e prescrizioni d'uso. I militari dopo un'articolata attività di intelligence, hanno effettuato, in contemporanea, un doppio accesso: sia negli esercizi commerciali pescaresi che, risalita la filiera di importazione, nel magazzino capitolino di giacenza deidi manifattura cinese. Complessivamente sono stati trovati in vendita ...

Agenzia ANSA

