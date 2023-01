Ginnastica | campionessa britannica si ritira a 23 anni | “Salute e felicità sono le mie priorità”

(Di lunedì 23 gennaio 2023) Ellie Downie, medaglia d’oro nell’All Round agli Europei del 2017, decide di lasciare laa soli 23. “Dopodavvero difficili, mi ritiro per dare priorià alla miamentale e alla. Il mio cuore si sente davvero pesante in questo momento: laè stata la mia vita sin da quando ero bambina, dai primi momenti che ricordo eorgogliosa di tutti i traguardi che ho avuto la fortuna di raggiungere”. Dopo il 13esimo posto colto da giovanissima nelle Olimpiadi di Rio 2016 (nelle quali era stata protagonista anche di una brutta caduta), Downie ha vinto l’oro europeo nel 2017 grazie ad una prestazione eccellente al corpo libero, diventando la primadi sempre a ...

