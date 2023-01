Gina Lollobrigida | l’ultima intervista inedita su Javier Rigau | “È amico di mio figlio”

(Di lunedì 23 gennaio 2023)ci ha lasciato con tanti dubbi su cosa sia accaduto negli ultimi anni della sua vita, un po’ di chiarezza l’ha fatta Zona Bianca. Il programma di Rete 4 condotto da Giuseppe Brindisi, infatti, ha mandato in ondain cui l’attrice svela particolari interessanti, sottolineando l’amicizia tra l’ex maritoe suoAndrea Milko Skofic. La star fa emergere alcune cose sudi cui nessuno era a conoscenza: “Me l’hanno fatto conoscere a una festa a Montecarlo. Mi sembrava una persona perbene, poi, piano piano, ho iniziato a dubitare di lui. In Spagna giravano delle voci su di lui. Ovviamente negò tutto, ma io ho smesso di fidarmi e mi sono subito ...

Nel pomeriggio di domenica 22 gennaio, Mara Venier ha voluto dedicare la puntata di Domenica In a, icona del cinema italiano scomparsa pochi giorni fa. La conduttrice, grande amica dell'attrice, ha ospitato nello studio di Rai 1 alcune delle persone che sono state vicino alla ...... factotum dell'attrice, al centro delle polemiche con la famiglia della diva e sotto processo a Roma con l'accusa di circonvenzione di incapace Gli ultimi anni di'sono stati un ...Sguardo intenso, lineamenti delicati e nel cuore un grande amore per la recitazione. Dimitri Skofic è il bellissimo nipote di Gina Lollobrigida, icona del cinema italiano e… Leggi ...La morte di Gina Lollobrigida, per quanto giunta a una veneranda età ci ha intristito. Ancor di più lo ha fatto scoprire alcune cose tramite Andrea Piazzolla, ex assistente della star. Senza entrare n ...