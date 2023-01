Gina Lollobrigida | l' avvocato di Francisco Rigau | Matrimonio non valido per la legge civile italiana

Storie Italiane affronta il tema legato al testamento di. L'avvocato dell'attrice scomparsa ha anche azzardato l'ipotesi che potrebbero esserci due testamenti della Lollo, un'ipotesi che potrà essere confermata o smentita nei prossimi ...A fare chiarezza sulla validità dei matrimoni trae Francisco Javier Rigau è proprio l'avvocato di quest'ultimo che a ' Mattino Cinque ' dichiara che l'attrice e l'ex marito ' si sono sposati nel 2010 con un matrimonio riconosciuto ...Spunta un retroscena sulla conduttrice di “Domenica in”: parla la cantante Francesca Alotta, ospite in puntata il 22 gennaio Mara Venier, nella puntata di Domenica in andata in onda domenica 22 gennai ...Storie Italiane affronta il tema legato al testamento di Gina Lollobrigida. L'avvocato dell'attrice scomparsa ha anche azzardato l'ipotesi che potrebbero esserci due testamenti ...