Gina Lollobrigida | Andrea Piazzolla sugli ultimi giorni dell’attrice e la richiesta in ospedale VIDEO

(Di lunedì 23 gennaio 2023) Si torna a parlare dinello studio di Domenica In dove Mara Venier accoglie. L’assistente personale della star, spesso al centro di polemiche, svela alcuni retroscena molto interessantie sul suo ricovero in. Mara Venier di recente lo aveva difeso dalle numerose critiche. Il ricordo della grandea #DomenicaIn. Da Mara Venier il racconto diche dichiara: “Lei è andata a fare una tac ine l’avevo chiesta senza mezzo di contrasto. Il mio rimpianto è…”#MaraVenier © @RaiPlay pic.twitter.com/nftTFUm7V6 — Dario Sardonè (@dariosardone) ...

Leggi Anche, un'eredità da 10 milioni di euro: ecco a chi andrà Piazzolla ha parlato del difficile rapporto della 'Lollo' con il figlio, Andrea Milko Skofic e della controversa vicenda del ...... una gravidanza faticosa e solitaria GUARDA GLI SCATTI I Maneskin si sposano nel nome del rock MORTO A 81 ANNI Addio a David Crosby, il veterano del rock LE IMMAGINI, i funerali ...Gli ultimi anni di Gina Lollobrigida "sono stati un incubo, un inferno". Andrea Piazzolla, ex assistente e factotum della diva morta a 95 anni, al centro delle polemiche con la famiglia dell'attrice e ...Emerge in modo molto chiaro dalle parole di Gina Lollobrigida il suo pensiero su Rigau: lo detestava e si augura che il suo prossimo indirizzo fosse in un carcere ...