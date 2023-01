Gimbe | buoni i dati Covid sia per Toscana che per Liguria - Cronaca - lanazione it

LA NAZIONE

In Liguria i nuovi casi sono diminuiti del 39,8%. In Toscana del 36,6%. Continua a crescere, pur lentamente, il tasso di copertura vaccinale con quarta ...Dai Maurizio Sarri : 100 volte meglio "l'ammasso dicalciatori" che corrono un po' rispetto ... Crisanti dice che "hanno contribuito" alla strage nelle Rsa, ma nel servizio Cartabellotta () ... Gimbe: buoni i dati Covid sia per Toscana che per Liguria In Liguria i nuovi casi sono diminuiti del 39,8%. In Toscana del 36,6%. Continua a crescere, pur lentamente, il tasso di copertura vaccinale con quarta dose ...