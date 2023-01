Agenzia ANSA

Il premier giapponese Fumio Kishida ha lanciato unper il calo delle nascite nel suo paese, denunciando che "ilè al limite della possibilità di continuare a funzionare come società" e invitando il Parlamento ad agire "ora o mai più". ...Per questo ile' "sul punto di non poter continuare a funzionare come societa'", e' l'lanciato dal premier. Kishida ha affermato che la sua politica in materia, che include il lancio ... Giappone: allarme Kishida su natalità, siamo sull'orlo paralisi - Asia Il premier giapponese Fumio Kishida ha lanciato un allarme per il calo delle nascite nel suo paese, denunciando che "il Giappone è al limite della possibilità di continuare a funzionare come società" ...Il deficit commerciale del Giappone ha raggiunto un livello record nel 2022, tra l'impennata dei prezzi del petrolio e il crollo dello yen.