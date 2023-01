Gianluca Grignani | quella volta che si accasciò sul palco a Potenza | la sua versione dei fatti

(Di lunedì 23 gennaio 2023) Diversi anni faha vissuto un brutto episodio mentre era in concerto a Viggianello, in provincia di. Era il 14 agosto 2009 e il cantante, dopo essere stato contestato dal pubblico, svenne sul. In una recente intervista al Corriere della Sera,ha rievocato quell’episodio provando a spiegare cosa successe. “merita di essere raccontata: il giorno prima eravamo a Reggio Calabria in un hotel dove c’era una festa privata. Ci scambiarono per altri e finì male, ci arrivò un tavolo in testa. Il giorno dopo l’agenzia che mi seguiva mi fece salire ugualmente sul. Mi accasciai apposta, non potevo accettare un trattamento del genere. Poi aggiungo che non sono mai stato un santo e non lo sarò mai”. Durante ...

Il cantautore porterà a Sanremo il brano Quando ti manca il fiato dedicato al padre, con il quale non ha più rapporti: Non so se dovrei accusare o scusare. È un inedito quello intervistato dal Corriere della Sera in merito al brano dedicato al padre Quando ti manca il fiato, che presenterà al prossimo festival di Sanremo. Gianluca Grignani a Sanremo: «Una canzone per mio papà: ha sbagliato ma oggi mi manca» In vista di Sanremo 2023, Gianluca Grignani ha rilasciato un'intervista al Corriere della Sera in cui ha raccontato il significato del brano inedito.