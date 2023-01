Gianluca Grignani | “Non vedo mio padre da 15 anni né tre dei miei quattro figli”

Corriere della Sera

Sempre conosciuto per la sua vita al di fuori dell'ambito musicale,non ha mai smesso di raccontarsi, mostrando L'articolo Intervista, il cantante confessa: "Non vedo tre dei miei figli" proviene da True ...Rain Supereroi Marco Mengoni Due vite Anna Oxa Sali Lazza Cenere Tananai Tango Paola & Chiara Furore LDA Se poi domani Madame Il bene nel maleQuando ti manca il fiato Rosa Chemical ... Gianluca Grignani a Sanremo: «Una canzone per mio papà: ha sbagliato ma oggi mi manca» Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “miglioramento dell'esperienza” e “misurazione” come specificato nella cook ...Un po’ poeta maledetto, un po’ icona del rock alternativo. Ma profondo, nella musica e nella vita. È una storia di sofferenza e rinascita quella di Gianluca Grignani, in gara al Festival di Sanremo 20 ...