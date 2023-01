Giancarlo Magalli | i sintomi della malattia che l’ha colpito | fate attenzione

(Di lunedì 23 gennaio 2023) Personaggi tv., iche. Classe 1947,è un autore televisivo, conduttore televisivo e attore italiano. È autore di molte trasmissioni televisive, a partire dal famoso Non stop, programma che lanciò tanti nuovi talenti nel 1977. Ha scritto anche Drim (1980), Patatrac (1981), Pronto, Raffaella? (1983) e Pronto, chi gioca? (1985-1987). Sono suoi anche i programmi: Sotto le stelle, Galassia 2, Lady Magic e Tutto compreso. Come attore cinematografico ha recitato nei film Nerone, Scherzi da prete, Liquirizia, L’imbranato, Ciao marziano, La gatta da pelare, Sturmtruppen II, Uccelli d’Italia, Ho vinto la lotteria di capodanno, 18 anni dopo e La piccola fiammiferaia. Dal 1991 ...

Nel corso delle scorse oreha fatto alcune dichiarazioni che hanno spiazzato il mondo dello spettacolo. Il conduttore ed ex presentatore de I Fatti Vostri ha infatti raccontato di un gravissimo problema di ...Nessuno avrebbe mai immaginato chestesse passando un periodo così complicato della sua esistenza. Eppure, già dal suo ingresso nello studio di 'Verissimo' è apparso chiaro sin da ... Giancarlo Magalli a Verissimo: 'Ho avuto un linfoma, ora sto bene' L’ex conduttore de I Fatti Vostri, programma di Rai Due, è tornato in televisione ed ha raccontato a Verissimo la sua malattia.Giancarlo Magalli per mesi è sparito dalla televisione a causa di un tumore. Il conduttore ha parlato della malattia a Verissimo ...