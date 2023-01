Gf Vip | ' Oriana Marzoli puzza' | offesa choc dall' ex gieffina E sui social esplode la polemica

leggo.it

Pesanti parole controMarzoli hanno indignato i telespettatori del Grande Fratello. Per quanto sia un personaggio discusso molti hanno criticato duramente le parole che sono state rivolte all'inquilina della ...Ma torniamo ai sondaggi sul preferito del Grande Fratello7: a gran voce a conquistare le ... dove nel sondaggio a tema si piazza davanti ae all'amica Antonella. E mentre primeggia nei ... Gf VIP, la scena a luci rosse tra Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro: Sarah Altobello imbarazzata. Cosa è succe Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli continuano a tenere tutti con il fiato sospeso con la loro storia d’amore. I due coinquilini tra scontri e ...L'ex gieffina sferra un attacco alla venezuelana e non esclude un confronto: "Perchè no" Dana Saber una ex protagonista del reality show condotto da ...