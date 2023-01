GF Vip | Elenoire Ferruzzi attacca Daniele Dal Moro | ma fa una gaffe FOTO

SuperGuidaTV

Anche se ai tempi della sua permanenza al GFsi era detta innamorata di Daniele Dal Moro,Ferruzzi oggi ha cambiato del tutto idea. L'ex Vippona si è scagliata contro l'ex coinquilino, definendolo ' astuto, furbo e manipolatore '. ...Ferruzzi l'ha vista formarsi nella Casa del GF, ed in merito ha commentato: Antonella per me è un'amica e le voglio bene. Anche con Edoardo ho costruito un bel rapporto dentro la casa. ... Elenoire Ferruzzi, intervista all’ex concorrente del Grande Fratello Vip: “Daniele è stata la terza scelta di Oriana. Lui gioca con i sentimenti delle persone” Elenoire Ferruzzi, ex concorrente del Grande Fratello Vip 7, ha sparato a zero su Daniele Dal Moro. Durante la sua permanenza nella Casa di Cinecittà, la Ferruzzi aveva instaurato un solido legame con ...L'ex Vippona Patrizia Rossetti ha svelato alcuni retroscena sui concorrenti del GF VIP 7: chi è il più falso Chi l'ha delusa