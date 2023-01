“GF Vip” | Daniele Dal Moro tradisce Onestini e svela il segreto di Nikita

Leggi su dilei

(Di lunedì 23 gennaio 2023) Al Grande Fratello Vip 7 si fa sempre più turbolento il rapporto tra LucaPelizon e la Casa sembra spaccata in due. AncheDalsembra essersi schierato e la sua posizione è in favore della coinquilina. In, infatti, non vede un effettivo interesse nell’approfondire la conoscenza cone, dopo gli alti e bassi fra i due nell’ultimo periodo, ritiene che l’ex tronista trascini avanti questa storia pur di continuare la sua avventura nel reality. Le dinamiche nella Casa di Cinecittà si fanno sempre più coinvolgenti. “GF Vip”,Dalattaccae difendeNon c’è pace per LucaPelizon nella Casa del Grande ...