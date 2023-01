GF Vip | caso Bellavia | la decisione su Gegia dall' Ordine degli Psicologi

Leggi su tvpertutti

(Di lunedì 23 gennaio 2023) Qualche mese fa l'del Lazio ha aperto una istruttoria nei confronti didopo ilMarcoscoppiato al GF Vip. Lasi è concretizzata in un richiamo. Lo scorso novembreaveva detto di non essere una bulla, ma una persona buona. Aveva cercato solo di spronare Marco a reagire e "quando gli ho detto 'tu non stai bene', intendevo 'reagisci, perché è inutile continuare a piangere, trova la forza di andare avanti'". Dopo la laurea in Lettere, si è laureata ina e dopo l'esame di Stato si è iscritta a febbraio 2022 all'. Come si è conclusa questa vicenda?e ilMarco: la ...