GF Vip 7 | ventinovesima puntata – Fuori Wilma Goich | furia della mamma di Onestini | in 3 a rischio eliminazione

Leggi su davidemaggio

(Di lunedì 23 gennaio 2023) Oriana e Antonella - GF Vip 7 Grande Fratello Vip continua con lae qui su DavideMaggio.it si rinnova l’appuntamento con il liveblogging del lunedì, per seguire e aggiornare in diretta minuto per minuto tutto ciò che accade in studio e soprattutto nella casa nel corsoserata. GF Vip 7: la diretta minuto per minuto21.41: Breve anteprima. 21.44: Signorini entra in studio e dà il via alla. Saluti veloci e subito il collegamento con la casa. Antonella vs Oriana 21.48: Antonella e Oriana sono chiamate in Super Led per parlare del loro evidente astio. “Tu sei molto egoista”, attacca la Fiordelisi, che accusa la “rivale” di finire in ogni letto possibile. “Tu sei invidiosa (…) Sei una provocatrice”, ribatte ...